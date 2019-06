Real Madrid ramt i stor matchfixing-skandale

Spansk fodbold er for tiden blevet ramt af en stor matchfixing-skandale med den tidligere La Liga-spiller Carlos Aranda i centrum.

Den seneste afsløring handler om kampen mellem Malaga og Real Madrid i sidste spillerunde af 2016/17-sæsonen.



Her sikrede Real Madrid sig det spanske mesterskab med en 2-0-sejr, men det var ikke resultatet, der var målet i dén kamp. Derimod handlede det om antallet af hjørnespark. Det melder den spanske avis El Pais.



Ifølge avisen skulle Aranda have lavet en aftale med Malagas Recio om, at der skulle have været 14 hjørnespark i kampen, hvor der blev foretaget to mere, hvilket Aranda beklagede sig over i en telefonsamtale med Recio dagen efter kampen.

Desværre for de uærlige spillere blev samtalen optaget af spansk politi.



- Se, se, se, se. Jeg bad om 14, og der var 16. Hvor stor en idiot er jeg, lød det fra Aranda, hvorefter Recio svarede:



- Var der 16 hjørnespark i gårsdagens kamp? Jeg talte dem ikke, sagde Recio i optagelsen.



Det skulle endvidere ikke være den eneste gang, at Recio er blevet indblandet i den sag, som bliver kaldt Operaction Oikos.

