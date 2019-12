Real Madrid siger stop: Vil have talentet hjem

For snart fem år siden kom skiftede den nu 21-årige Martin Ødegaard fra norske Strømsgodset til den spanske storklub Real Madrid. Siden er det ikke blevet til et gennembrud for kongeklubben.

I stedet har han været lejet ud til Heerenveen, Vitesse og nu Real Sociedad, men nu lader det til, at 'Los Blancos'er klar til at tage ham ind på førsteholdet. Det skriver den spanske sportsavis AS.

Det ser samtidig ud til, at Real Madrid ikke vil vente til sommer med at hente den norske midtbanespiller tilbage. Det skal i stedet være i løbet af januar.

Hvis det skal blive til et forkortet lejeophold, så kommer det til at koste Real Madrid op mod 30 millioner kroner i kompensation til den baskiske klub. Det forlyder endvidere, at Real Madrid allerede nu er i gang med at arbejde på at få Ødegaard tilbage.

Prisen kan dog også ende med at blive mindre, da forholdet mellem Real Sociedad og Real Madrids præsidenter siges at have et ganske godt forhold til hinanden, som altså skulle kunne give lidt rabat.

Martin Ødegaard har i denne sæson spillet 16 kampe for Sociedad, hvor det er blevet til fire mål fra nordmandens side. Undervejs er han desuden blevet kåret som månedens spiller.

