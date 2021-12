Real Madrid skuffer stort

Der stod Real Madrid på det hele, men La Ligas førerhold kunne bare ikke få tingene til at lykkedes, da upåagtede Cadiz med Jens Jønsson i startopstillingen var på besøg på Santiago Bernabeu.

Gæsterne sled sig selv op, holdt målet rent og fik et point med hjem, efter at kampen endte 0-0.

Det var første gang siden 27. oktober, at Real Madrid måtte gå fra banen uden at have vundet - ikke bare i La Liga, men på tværs af alle turneringer.

Carlo Ancelottis mandskab ligger øverst i tabellen med 43 point, hvilket er seks mere, end Sevilla har på andenpladsen. Cadiz ligger under nedrykningsstregen med 14 point på næstsidstepladsen.

Real Madrid tog som ventet teten fra start mod Cadiz, men hovedstadsklubben døjede med at komme til chancer. Et langskud fra Federico Valverde cirka midtvejs endte med at være Reals bedste mulighed i en tam første halvleg af hjemmeholdet.

I anden halvleg blev Cadiz presset helt i bund, men Jens Jønsson og co. kæmpede heroisk. Real Madrid var stort set hele tiden på bolden, men ind kom den ikke.

Gæsterne stod langt tilbage og afværgede, mens Real Madrid-offensiven lod til at blive mere og mere frustreret. Heller ikke på dødbolde kom forløsningen for hjemmeholdet.

Dybt inde i tillægstiden fik Real ellers en god mulighed med et frispark lige udenfor Cadiz' felt, men David Alabas forsøg blev sendt i muren.

Det endte uafgjort, hvilket nok vil føles som et nederlag for Real og en sejr for Cadiz.