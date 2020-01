Real Madrid snupper Super Cup'en

Der skulle både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence til, før den spanske Super Cup-finale mellem Real Madrid og Atlético Madrid blev afgjort.

Real Madrid endte efter 120 målløse minutter med at snuppe trofæet med en sejr på 4-1 i straffesparkskonkurrencen.

Her brændte Atletico sine to første forsøg fra pletten.

Saúl Ñíguez brændte det første forsøg fra pletten for Atletico, da han ramte stolpen. Og dernæst fik Thomas Partey reddet sit forsøg af Real-keeper Thibaut Courtois.

For Real Madrid scorede Daniel Carvajal, Rodrygo, Luka Modric og anfører Sergio Ramos.

Inden afgørelsen var opgøret generelt meget lige og jævnbyrdigt mellem de to lokalrivaler.

Det dramatiske højdepunkt kom i anden halvleg af den forlængede spilletid, hvor Atletico-angriberen Álvaro Morata var sendt alene mod mål.

Men Real Madrid-midtbanespilleren Federico Valverde kom halsende efter og fældede Morata på grov vis. Valverde fik et direkte rødt kort for forseelsen, der forhindrede en åben målchance.

Morata var generelt den farligste spiller hos Atletico, men han brændte chancer i både den ordinære og forlængede spilletid.

Den spanske Super Cup er i år blevet afviklet under et nyt format i Jeddah i Saudi-Arabien, og det er sket som en miniturnering med deltagelse af fire hold.

I den ene semifinale vandt Real Madrid over Valencia, mens Atlético Madrid slog FC Barcelona ud i den anden semifinale.

Det betød, at den spanske Super Cup for første gang ikke kunne vindes af hverken et mesterhold eller en pokalvinder. For Barcelona blev mester i sidste sæson, mens Valencia snuppede pokaltitlen.

