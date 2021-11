Real Madrid springer til tops

Real Madrid måtte til sidst arbejde hårdt for de tre point, da Rayo Vallecano lørdag besøgte Santiago Bernabeu.

En reducering skabte spænding, og i tillægstiden var Real under pres. Men det endte med en sejr på 2-1 til Carlo Ancelottis mandskab.

Med sejren er Real Madrid tilbage på førstepladsen i Real Madrid, som Real Sociedad siden søndag havde siddet på. Nu har hovedstadsklubben to point ned til Sociedad og yderligere et ned til Sevilla, som dog kan matche Reals pointtotal, hvis det bliver til en sejr over lokalrivalerne Betis søndag.

Rayo Vallecano ligger nummer seks med syv point færre end Real Madrid.

Toni Kroos sendte Real på vinderkurs, da han efter cirka et kvarter bankede bolden op i målhjørnet og hjemmeholdet på 1-0.

Rayo Vallecano havde ikke ret meget at byde ind med, og kort før pausen blev det fortjent 2-0, da Karim Benzema med tiende ligamål i sæsonen fordoblede Reals føring.

Den franske bomber er nu oppe på 14 mål i 15 kampe i alt på denne side af sommerpausen og har samtidig lavet otte assister.

Real Madrid havde fortsat overtaget i starten af anden halvleg, men selv om det blev til flere store chancer, udeblev målene. I stedet sørgede Rayo Vallecano for fornyet spænding, da Radamel Falcao reducerede til 1-2 med et lille kvarter tilbage.

Gæsterne fortsatte med at presse på, og lige som uret havde rundet 90 minutter måtte Toni Kroos sparke en bold væk fra egen målstreg efter et hjørnespark til Rayo Vallecano.

Men Real holdt altså stand og tog sejren.

Tidligere lørdag smed FC Barcelona en 0-3-føring mod Celta, som efter et udlignende mål i tillægstiden kom tilbage på 3-3, som også blev slutresultatet.

Det var Barcelonas sidste kamp, inden Xavi Hernandez tiltræder som ny cheftræner.