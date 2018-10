Real Madrid-stjerne efter shitstorm: - Jeg skulle ikke have reageret sådan

Sergio Ramos er en mand med temperament, som ofte reagerer voldsomt, når noget ikke går hans vej. Mandag gik det ved dagens træning ud over en ungdomsspiller, men det undskylder han nu for

Sergio Reguilón er med sine 21 år en af de unge spillere, som kan bryde igennem hos Real Madrid i de kommende år.

Han fik sin debut på førsteholdet i Champions League-kampen mod CSKA Moskva, hvor han endte med at spille alle 90 minutter i kampen, som kongeklubben dog tabte 1-0.

Mandag trænede han sammen med resten af holdet, og her endte han i en prekær situation med holdets anfører, Sergio Ramos.

Reguilón forsøgte i en øvelse at gribe bolden, som blev kastet til Ramos. Det nåede han ikke, og han endte i stedet med at strejfe anførerens hoved.

Det satte gang i et af Ramos' temperamentsfulde udfald, og han sparkede en bold på den unge spiller, hvorefter han råbte 'du er dum'.

En enkelt bold var dog ikke nok for Ramos, og han valgte derfor at samle endnu en bold op og skyde den på Reguilón også, skriiver spanske Marca. Se hændelsen i videoen over artiklen.

Det lader dog til, at Ramos efterfølgende fortryder hele situationen.

Han har i hvert fald valgt at skrive en offentlig undskyldning på Twitter.

- Selv om det måske ikke ser sådan ud, så er det en ret almindelig situation, men det er ikke en undskyldning, for jeg skulle ikke have reageret sådan, skriver han blandt andet i opslaget.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!!

Carpetazo y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 22, 2018

Situationen kom midt i en regulær krise i klubben, som ikke har formået at vinde en eneste af de sidste fire kampe i den hjemlige liga, mens de som sagt også tabte til CSKA Moskva i Champions League.

Der er derfor varmt på sædet for den nyerhvervede træner, Julen Lopetegui, efter blot få måneder i klubben.

Flere udenlandske medier taler allerede om en fyring i Real Madrid, men intet er sket endnu.

Lopetegui kom til klubben denne sommer efter at have stået i spidsen for det spanske landshold i to år.

