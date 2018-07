Real Madrid-stjerne sender sviner til kendt journalist: - Løgner!

Når det er sommmer, så kan det til tider flyve rundt med rygtehistorier. Mange af dem kommer fra den italienske fodboldjournalist Gianluca Di Marzio, der også ganske ofte rammer plet med sine historier.



Den seneste af slagsen fra Di Marzio handler om, at Real Madrid-angriberen Karim Benzema nærmer sig et skifte til Serie A-klubben AC Milan. Den slags er dog ikke noget, som Benzema bare lader glide.

På franskmandens Instagram-story slår han fast, at det ikke er ham, der er på vej til noget nyt.

- Di Marzio, det er dig, der har brug for at finde dig et nyt job. Løgner, skriver den utilfredse Real Madrid-spiller.

Karim Benzema kalder den italienske journalist 'løgner' på sin Instagram-story.

Desuden reagerede Benzemas agent på Di Marzios tweet om Benzemas besøg i Milano ved at lave et par grine-emojis.

Karim Benzema est d'accord pour rejoindre le Milan AC !



Le club milanais doit désormais s'entendre sur les termes d'un contrat avec le joueur, et sur l'indemnité de transfert au Real Madrid.

(@DiMarzio) pic.twitter.com/ARrCYvVzcs — Actu Foot (@ActuFoot_) July 20, 2018

Dermed virker det ikke så sandsynligt, at Benzema skulle ende i Milan.

