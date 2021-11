Real Madrid-stjernen er ked af det

Skader, dårlig form, overvægt og en ung brasilianer, der spiller forrygende, har gjort tilværelsen i Real Madrid yderst vanskelig for den belgiske stjernespiller Eden Hazard.

Hazard har blot spillet 349 minutter fordelt over ti kampe i ligaen i denne sæson.

Roberto Martinez gav på et pressemøde en status på Real Madrid-stjernen.

- Eden er i et trist fodbold-humør for tiden. Han har ingen kamp-rytme og det påvirker hans spil. Alt kritikken, han har fået, har også påvirket ham, fortalte Martinez.

Det skriver Marca.

Landstræneren forsvarer dog sin anfører og fortæller, at han er en leder, og det beviste han så sent som i kampen mod Estland i lørdags, hvor Hazard spillede 62 minutter og bar anførerbindet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Eden Hazard er flere gange blevet kritiseret for at være for overvægtig i sin tid i Real Madrid. Foto: Reuters/Michael Dalder/Ritzau Scanpix

Brasilianer i hopla

Hans konkurrent på venstrekanten, den unge brasilianer Vinicius Junior, har haft en blændende sæson, hvor han har scoret ni mål og lavet syv assist i 16 kampe på tværs af alle turneringer.

Dette har betydet, at Hazard er havnet som nummer to i køen i forhold til at starte inde på Real Madrids venstrekant.

Hazard rejste tidligt hjem fra Belgiens landsholdslejr for at forberede sig til søndagens mod Granada.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan se Vinicius Junior og resten af Real Madrid mandskabet skille Shaktar Donetsk ad i videoen herunder: