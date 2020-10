Real Madrid-stjernens værdi i frit fald

Siden Eden Hazard skiftede til Real Madrid i sommeren 2019 er værdien af den belgiske offensivspiller faldet drastisk.

Dengang blev han vurderet til at have en værdi på omkring 1,1 milliarder kroner af tyske Transfermarkt, der værdisætter alle professionelle spillere.

Det er ikke en facitliste, som de har på deres side, men det er bemærkelsesværdigt, hvad der er sket med Real Madrid-spillerens vurdering siden skiftet.

Nu er den helt nede på 445 millioner kroner, så hans værdi er simpelthen mere end halveret.

Ifølge den spanske sportsavis AS er man da også begyndt at løfte øjenbryn over den belgiske spiller.

Her handler det særligt om svingende præstationer, ligesom at fansene ikke har glemt, at han kom til klubben i sin tid med tydelig overvægt.

Det har bestemt ikke gjort det nemt for ham at blive elsket af spanierne.

Skader har desuden også været med til at sænke markedsværdien på Hazard, forlyder det.

Real Madrid betalte i sin tid 750 millioner kroner plus 300 millioner kroner i eventuelle bonusser for den tidligere Chelsea-profil.

