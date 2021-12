Real Madrid-stjerner smittet med corona

La Ligas førerhold, Real Madrid, er blevet ramt af to tilfælde af coronasmitte.

Det meddeler hovedstadsklubben på sin hjemmeside onsdag ved middagstid.

Det er den 33-årige brasilianske venstreback Marcelo og den 36-årige kroatiske midtbanespiller Luka Modric, der har leveret positive test.

Modric spillede søndag hele kampen, da Real Madrid slog lokalrivalerne Atlético Madrid med 2-0 i La Liga. Marcelo sad på bænken.

Det har været billedet i det meste af sæsonen. Modric står noteret for 18 kampe, mens Marcelos bidrag begrænser sig til 5 kampe.

Real Madrid møder i løbet af den næste uges tid Cadiz og Athletic Bilbao, inden den bedste spanske række går på en julepause, der varer til starten af januar.

Real Madrid fører La Liga med otte point ned til nærmeste forfølger, Sevilla, der dog har en kamp i baghånden.

Tirsdag meddelte Real Madrid, at cheftræneren for klubbens basketballhold, Pablo Laso, og basketballspilleren Thomas Heurtel er blevet testet positive for corona.