Real Madrid tager smal sejr i topkamp

Grundet renovering af hjemmebanen Bernabeu har de spanske mestre fra Real Madrid åbnet sæsonen med tre udekampe. Det har givet de maksimale ni point.

Tendensen med maksimumpoint fortsatte for hovedstadsklubben, som lørdag var tilbage i hjemlige rammer på Bernabeu. Real Betis, som også kom med tre sejre, blev slået med 2-1.

Dermed er Real Madrid eneste hold i La Liga med maksimumpoint efter fire runder.

Mesterholdet tog føringen, inden uret rundede ti minutter. Efter en ellers lige start på kampen tog Betis' bagkæde en blunder, da David Alaba fik lov til at lægge en høj bold i dybden.

Vinicius Juniors hastighed burde gæsterne være advaret om, men han overløb dem og lobbede let føringsmålet ind.

Da holdet samtidig måtte udskifte en skadet Nabil Fekir, så det svært ud. Men gæsterne bed sig flot fast i kampen.

Annonce:

Efter godt et kvarter, var det Real Madrid, som snorkede lidt ved et indkast. Det udnyttede Betis til at sætte Sergio Canales op til scoring inde i feltet.

Vinicius Junior burde have lavet sit andet mål kort efter, men han misbrugte på det skammeligste.

Generelt var Real Madrid uskarpe, på de mange chancer som holdet tilspillede sig. Det er endnu ikke en velsmurt maskine, men sejrene kommer i land.

Betis gjorde sig især i kontraspillet og havde tilløb til chancer, men det var i den anden ende, det meste af spillet foregik.

Hjemmeholdets overtag var ikke forgæves. Netop indskiftede Federico Valverde rykkede sig fri i feltet efter 65 minutter. Med en aflevering skråt bagud fandt han Rodrygo, som kunne sætte føringsmålet ind.

Real Madrid burde have udbygget føringen på nogle af de store chancer, holdet kom frem til, men der mangler fortsat noget skarphed.

Annonce:

Ligesom Bernabeu endnu mangler det sidste for at være fuldendt i renoveringsprocessen, så mangler Carlo Ancelotti også stadig at finpudse de sidste detaljer på sit mandskab. Men sejrene kommer fortsat i hus.