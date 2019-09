Real Madrid til tops efter ny sejr

Real Madrid ligger nummer et i Primera Division efter en sejr på 2-0 hjemme over Osasuna

Ikke alt kører på skinner for Real Madrid i denne sæson, men efter seks kampe i ligaen kan Zinedine Zidanes tropper prale af en førsteplads i Spanien.

For at holde Atlético Madrid stangen i toppen krævede det tre point hjemme over Osasuna, og det var leverede Real Madrid med 2-0.

De to brasilianere Junior Vinicius og Rodrygo scorede målene for den spanske hovedstadsklub i holdets tredje ligasejr i træk.

Real Madrid er ubesejret og har hentet 14 point i seks kampe, hvilket er et enkelt mere end Atlético Madrid.

Sidstnævnte spillede tidligere onsdag mod Mallorca og tog fra ferieøen med en sejr på 2-0 på mål af Diego Costa og stortalentet Joao Felix.

Rodrygo fejrer sin scoring til 2-0. Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

