Real Madrid tøvede: Nu koster han 600 millioner

Kepa Arrizabalaga var på vej til Champions League-vinderne, men Zidane ville vente med at hente ham, og det fik Bilbao-målmanden til at forlænge sin kontrakt med baskerne. I den nye aftale er frikøbsklausulen 600 mio. kr.

Med en underskrift er prisen firedoblet!

Vil en klub købe den spanske landsholdsreserve Kepa Arrizabalaga i Athletic Bilbao, skal den af med 600 mio. kr. Det ligger fast, efter den 23-årige målmand noget overraskende har valgt at forlænge aftalen med den baskiske klub helt frem til 2025.

Det var ellers forventet, at han skulle vogte Real Madrid-målet. Ja, det har nærmest været et faktum i spanske medier, at Kepa ville skifte til Champions League-vinderne i vinterens transfervindue.

I sin oprindelige kontrakt havde han en frikøbsklausul på 150 mio. kr., som hovedstadsklubben tilsyneladende var indstillet på at indløse. Det var i hvert fald, hvad Real Madrid meddelte Athletic Bilbao først på måneden.

Men siden kom der en kontramelding fra den spanske hovedstad. Zinedine Zidane sagde pludselig, at han ikke havde brug for en ny målmand lige nu.

Han foretrak at vente til juni, hvor Kepas aftale stod til at udløbe. Den besked nåede naturligvis også Baskerlandet, hvor den stærke målmand så også ombestemte sig.

Pludselig blev der sat skub på kontraktforhandlingerne med Athletic, og parterne nåede til enighed.

Målmanden får en ordentlig lønforhøjelse, og klubben beholder sin eftertragtede ankermand.

Ydermere har den sikret sig, at den ikke risikerer at miste ham for småpenge. Klausulen er steget fra 150 mio. kr. til 600 mio. kr.

23-årige Kepa debuterede på landsholdet i november og kommer efter alt at dømme med i den spanske VM-trup.

Se også: Asbjørn rendte ind i Ronaldinho: Det var voldsomt

Se også: Hård anklage fra rivalen: Juventus får hjælp af kampplanlæggere