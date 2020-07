Real Madrid trækker fra i toppen

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Real Madrid fortsætter den gode stime efter coronapausen.

Torsdag tog storklubben sin sjette sejr i lige mange forsøg, siden Primera Division blev startet op igen, da lokalrivalerne fra Getafe blev slået med 1-0 på et sent straffespark af anfører Sergio Ramos.

Dermed udnyttede Real endnu engang Barcelonas pointtab til at trække fra mesterskabskonkurrenterne i toppen af tabellen. Zinedine Zidanes tropper har nu fire point ned til Barcelona med fem kampe tilbage.

Getafe ligger også i den sjove ende af tabellen på en sjetteplads, der giver adgang til næste sæsons Europa League-gruppespil.

Real Madrid var i kontrol fra kampens start torsdag og spillede sig til flere gode muligheder. En velspillende David Soria i Getafe-målet sørgede dog for, at det ikke blev til mål.

Efter pausen begyndte Getafe at bide fra sig, men det var alligevel Real, der fik netmaskerne til at blafre.

Dani Carvajal blev med cirka et kvarter tilbage nedlagt i Getafes felt, og så kunne dommeren uden megen tvivl pege på straffesparkspletten.

Sergio Ramos sendte sikkert bolden i mål.

Det blev kampens eneste scoring, og så fik Real altså skabt lidt luft til Messi og co. inden guldslutspurten.

Tidligere torsdag aften blev svenske Alexander Isak matchvinder for Real Sociedad, da han med et mål kort før slutfløjt sørgede for en 2-1-sejr over bundproppen Espanyol.

