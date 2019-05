Real Madrid under anklage - her er dommen

Den spanske hovedstadsklub Real Madrid har onsdag vundet en sag ved den europæiske domstol i en sag, som handler om ulovlig statsstøtte. I første omgang var klubben idømt at skulle betale 135 millioner kroner, men efter en appelsag slipper Real Madrid nu.

Det skriver blandt andet den spanske sportsavis Marca.

Baggrunden for sagen handler om, at Real Madrid tilbage i 2011 lavede en aftale med byrådet i den spanske hovedstad, hvor Real Madrid byttede deres gamle træningsanlæg til et stykke land i Las Tablas.

Det var dog et stykke jord, som de ikke kunne modtage i forbindelse med nogle urbaniseringsbestemmelser. Derfor valgte man i 2016 i stedet at give klubben området omkring holdets hjemmebane, Santiago Bernabeu, som nu skal bruges ved udvidelsen af stadionet.

Det bliver endvidere et område, der skal bruges til at bygge både hotel og indkøbscenter.

Ved appelsagen har man dog ikke kunne finde tilfredsstillende bevis for, at Real Madrid skulle have modtaget den uretmæssige statsstøtte.

Real Madrid kunne i den forbindelse også fremvise, at de to stykker land ikke havde forskellig værdi.

