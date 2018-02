Real Madrid vender nederlag til tiltrængt sejr

Selv om resultaterne har været uvant sløje for Real Madrid i denne sæson, lod storklubbens spillere sig ikke gå på af, at holdet allerede i det sjette minut kom bagud mod Leganes i onsdagens udsatte ligakamp.

Real Madrid kom tilbage og vandt udekampen med 3-1 og kunne dermed tage tre point med hjem fra Madrid-forstaden. Sejren betyder, at Real Madrid går forbi Valencia og nu ligger på tredjepladsen i Primera Division

Kampen skulle egentlig være spillet en uge før jul, men på det tidspunkt deltog Real Madrid i VM for klubhold.

Real Madrid var uden de skadede profiler Marcelo, Toni Kroos og Luka Modric, mens Cristiano Ronaldo ikke var i truppen, og Gareth Bale var på bænken.

Det delvist reservespækkede mesterhold fik en dårlig start på kampen.

Et Leganes-hjørnespark blev forlænget, og i to omgange lykkedes det for Unai Bustinza at få sendt bolden over stregen.

Glæden varede kort for hjemmeholdets fans. I kampens 11. minut udlignede Lucas Vázquez med et fladt spark.

Inden der var spillet en halv time, kom Real Madrid også foran. Det skete, da midtbaneslideren Casemiro scorede efter flot arbejde fra Karim Benzema og Lucas Vázquez.

Selv om der var lang tid igen, punkterede 2-1-målet opgøret. Intensiteten og tempoet faldt, og Real Madrid brugte ikke flere kræfter end højst nødvendigt.

Storklubben måtte dog vente til det sidste minut af den ordinære spilletid, før 3-1-målet faldt. Her scorede anfører Sergio Ramos på straffespark.

