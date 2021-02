Real Madrids groteske mareridt

Det er forståeligt, hvis de sidder og bider negle på kontorerne i Real Madrids økonomiafdeling.

Der er udsigt til en alvorlig problemstilling om få måneder, når Gareth Bale efter planen vender hjem fra lejeophold i Tottenham. Det skriver Marca.

Waliseren har juli et år tilbage af sin kontrakt med Real Madrid, hvor han scorer en ugeløn på små tre millioner kroner.

Kvalitet koster mange penge. Men det vil til alle tider være en dum forretning at betale for en vare, man ikke kan bruge.

Det er den virkelighed - eller det mareridt - Real Madrid stirrer ind i.

Årsagen skal ses i lyset af det britiske EU-exit. Det betyder, at Bale efter endt lejeophold i Tottenham vil ankomme til Spanien uden at være EU-borger.

Spillere i den kategori må der maksimalt være tre af i Real Madrids trup, og så har vi balladen!

Artiklen fortsætter under billederne ...

STORHED ... Gareth Bale scorer i CL-finalen mod Liverpool 2018. Foto: Sergei Grits/Ritzau Scanpix

...OG FALD: Gareth Bale har ikke været nogen nøglespiller for Tottenham siden sin tilbagekomst. Kun en enkelt scoring er det blevet til - og meget tid uden for banen. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

For hvem skal Bale skubbe ud? Den tidligere Champions League-helt var allerede gledet ud i kulden, inden han drog mod London, og det er svært se, han skulle være steget i graderne siden da.

I denne sæson har pladserne i kategorien for ikke-europæiske spillere været optaget af Junior Vincius, Rodrygo og Eder Militao. Alle er de først i tyverne, og alle menes de at være tilset en en plads i Real Madrid på den lange bane.

Det samme kan ikke siges om Gareth Bale, og derfor mener Marca nu, at man i Madrid håber på, at Tottenham veksler lejeaftalen til et køb.

Desværre for waliseren har hans andet ophold i London på ingen måde været lige så succesrigt som det første...

Håner konkurrent: Dit job er nemt

Kæmpe succes: - Danser sig til hattrick

- Mangel på respekt