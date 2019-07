Belgiske Eden Hazard skal skabe begejstring på Bernabéu, når Real Madrid i den kommende sæson skal revanchere sig. Foto: Sergio Pérez/Ritzau Scanpix

Real Madrid har allerede brugt over to milliarder kroner på nye spillere og er ikke færdige med at handle. Signalet fra den spanske hovedstad er ikke til at tage fejl af: Nu skal Barcelona stødes af tronen