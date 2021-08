Real og Barça er sure

Den spanske La Liga har solgt 10 procent af sin forretning til investeringsfirmaet CVC Capital Partners for godt 20 milliarder kroner.

90 procent af pengene bliver efter planen direkte fordelt mellem klubber og andre aktører i spansk fodbold, og de falder givetvis på et tørt sted efter en periode med manglende indtægter på grund af coronapandemien.

Ifølge avisen Marca står FC Barcelona og Real Madrid til at få omkring to milliarder kroner hver ud af aftalen, men alligevel er storklubberne utilfredse.

- Aftalen er lavet uden Real Madrids involvering eller viden, og i dag (torsdag, red.) har La Liga for første gang givet os begrænset adgang til aftalen, skriver Real Madrid i en pressemeddelelse.

Både Real Madrid og Barcelona er blandt andet stærkt utilfredse med, at CVC ifølge aftalen har ret til en del af La Ligas indtægter i de kommende 50 år.

- FC Barcelona synes, det er upassende at lave en aftale for et halvt århundrede, når man tager fodboldverdens usikkerheder i betragtning, skriver FC Barcelona.

Real Madrid mener desuden, at aftalen er ulovlig, og klubben påpeger også, at CVC tidligere har fået afvist lignede aftaler af topligaerne i Italien og Tyskland.

La Liga har endnu kun kaldt aftalen for 'principiel'.

For Barcelona falder aftalen og udsigten til en økonomisk indsprøjtning sammen med nyheden om, at superstjernen Lionel Messi ikke forlænger sin aftale og dermed forlader klubben.

Aftalen var dog allerede kendt inden den officielle udmelding om Messis exit.