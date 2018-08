Real raser mod superstjernens bejler: Melder topklub for fusk

Real Madrid går nu til det internationale fodboldforbund, FIFA, i sagen om Luka Modric.

Kroaten har gennem sommeren været et varmt emne, og særligt den italienske storklub Inter har vist interesse for ham.

Det har de dog gjort på en måde, som er i strid med reglementet, mener man hos Real Madrid. De har i hvert fald meldt Inter til FIFA for at have taget ulovlig kontakt til spilleren, skriver engelske BBC.

God form

Modric har haft et fremragende VM, hvor han endte i finalen og med en kåring som turneringens bedste spiller. Derfor var interessen stor for den 32-årige kroat, som ellers allerede spiller som fast mand på holdet hos Real Madrid.

Med Real Madrid har Modric vundet den spanske liga en enkelt gang, mens han har vundet Champions League hele fire gange med kongeklubben.

Netop Champions League er Inter nu tilbage i, efter seks års fravær. Det kan være et trækplaster for mange spillere, men ved lige netop Luka Modric skal der nok mere til, for at hive ham væk.

Præsidenten i Real Madrid, Florentino Perez, har tidligere udtalt til ESPN, at den eneste måde, Modric forlader klubben på, er, hvis hans frikøbsklausul på 750 millioner euro bliver betalt. Det svarer til omkring svimlende 5,6 milliarder kroner.

Hvis Inter skal gøre sig forhåbninger om at hente kroaten til klubben, så skal de skynde sig. Transfervinduet i Italien lukker nemlig klokken 20 fredag aften dansk tid.

Se også: 40 sikre mål er væk: Real Madrid kan blive tvunget til indkøb

Se også: Efter forrygende VM: Kroatisk stjerne smider landsholds-bombe

Se også: Kæmpe kovending: Nu skriver Real-stjerne under!