Real spiller med muskler: Bliver det bedste stadion i verden

Den 14. december 1947 blev Estadio Santiago Bernabéu indviet, og Real Madrid har sidenhen spillet sine hjemmekampe på stadionet, der kan huse lige godt 81.000 tilskuere.

Stadionet står dog over for en modernisering.

Tirsdag kunne Florentino Perez løfte sløret for, hvordan den moderniserede udgave af Estadio Santiago Bernabéu kommer til at se ud. Det bliver blandt andet med en 360 graders videoskærm og ny sektion for siddende tilskuere.

Rekonstruktionen forventes at tage tre til fire år, og det kommer ikke til at få indflydelse på Real Madrids hjemmekampe. Størstedelen af arbejdet på stadionet vil blive lavet uden for sæsonen, og det forventes at tilskuerkapaciteten bibeholdes.

Moderniseringen af Real Madrids hjemmebane var til stor begejstring for klubbens præsident, og det lagde han ikke skjul på under pressemødet.

- Det nye Santiago Bernabéu bliver det bedste stadion i verden. Det nye stadion vil tillade os fortsat at vokse. Det vil tillade Real Madrid fortsat at være konkurrencedygtige på en stadig sværere scene i international fodbold, sagde Florentino Perez ifølge the Telegraph.

Estadio Santiago Bernabéu vil også få et tag, der kan rulles af og på.

Herunder kan du se, hvordan stadionet efter planen kommer til at se ud.

