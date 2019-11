Real-stjerne i modvind: For tyk

Arsene Wenger kaster hård dom over Eden Hazard. Vægtproblemer er årsagen til, at Real Madrids nyindkøb underpræsterer, mener han

Eden Hazard har ikke brilleret ret meget for sin nye klub. Kun et mål i 11 kampe er det blevet til i den spanske hovedstadsklub, som ellers medregnet lønnen har betalt i omegnen af 1,3 milliarder kroner for hans arbejdskraft.

Det er der en meget triviel grund til, hvis man spørger den mangeårige Arsenal-manager og tredobbelte Premier League-vinder Arsene Wenger.

- Han er ikke typen, der ville blive ramt af ærefrygt, når han kommer til en klub som Real Madrid, men jeg kender ham ikke godt nok til at vurdere det. Jeg tror mere, det skyldes fysiske grunde. Han blev for tung, vurderer den franske mestertræner, der efter nogle blakkede sidste sæsoner forlod Arsenal i 2018.

Skygge af sit engelske selv

Hazard kom til Chelsea i 2012, og syv år og mere end 100 kasser senere forlod han i sommer den engelske hovedstad som en af verdens mest eftertragtede spillere. Belgieren var udset som en af spydspidserne i Zinedine Zidanes genopbygningsprojekt hos kongeklubben, men endnu har skiftet ikke lignet en drømmekonstellation.

- Hvis du vil få en væddeløbshest til at tabe løb, så skal du bare lægge to kilo på en 500 kilos hest, analogiserer Wenger.

Han mener endnu ikke, at La Liga har fået den samme spiller at se, som det engelske fodboldpublikum oplevede i Chelsea.

- Det ser ud til, at han ikke har den samme selvtillid, som han havde i Chelsea, siger Wenger.

Lørdagens opgør mod Eibar viste sig at blive en mindre oprejsning for Hazard. Medier hæftede sig i løbet af 4-0-nedsablingen ved den belgiske kreatørs driblestyrke og evige farlighed, som også førte til, at han tilkæmpede sig et straffe for Los Blancos.

Dog har han stadig en del at bevise.

Arsene Wenger har i sit otium fra sin evighedspost hos Arsenal været sat i forbindelse med flere forskellige jobs. Blandt andet som teknisk direktør hos FIFA og en trænerstilling i Bayern München, som dog ikke har gengældt interessen. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Dansker hang med Real-stjerne: Det kostede ham en bøde

