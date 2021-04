Real-stjernens kække svar til Piqué

Han var i det humør, hvor kæberne får det til at slå gnister ud af munden.

Og det hjalp død og pine ikke, at en af de argeste rivaler i årevis kom med en stikpille i samme øjeblik.

Gerard Piqué ville egentlig have fat i dommer Jesús Gil Manzano, hvis optræden i El Clásico lørdag aften langt fra levede op til de standarder, Piqué gerne ser. Bedst illustreret af det straffespark, opmanden ikke dømte på Barça-kollegaen Martin Braithwaite i de døende minutter af det anspændte opgør.

Derudover var der flere episoder som Casemiros udvisning, der tog lidt tid. Derfor var Piqué af den overbevisning, at de fire minutters tillægstid var for lidt.

Han nåede frem til Manzano og fik sagt ham et par borgerlige ord. Men inden var han blevet stoppet af Luka Modric.

De to, der har krydset klinger igen og igen de seneste ni sæsoner, udvekslede kun få ord, men det var nok.

- Venter du på dommeren, så du kan brokke dig, hva'?, kom det fra Modric.

Pique: - Altså, fire minutter...

Modric: Hvor mange flere vil du have?

Som tv-klippet viser, er det langt fra venskabeligt, den måde Piqué slipper Modric' hånd på.

Efterfølgende måtte klublegenden Carlos Naval lægge sig imellem, da Piqué nåede frem til Manzano.

Dommeren noterede sig efterfølgende i kamprapporten, at Piqué havde fået et gult kort for sin opførsel, skriver sportsavisen Marca.

Situationen i toppen af La Liga er nærmest ulidelig for de implicerede og deres fans. De tre storklubber Real, Atlético og Barcelona ligger med 66, 66 og 65 point. Atlético har en kamp mere at spille (ude mod Real Betis søndag) - og derefter resterer der otte runder af sæsonen.

Barcelona har Atlético hjemme i 35. runde. Ellers er alle indbyrdes kampe mellem de tre afviklet.