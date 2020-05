Real-stjernens svinedyre luksus

Eden Hazard har haft mulighed for at pleje sine mange skader i luksuriøse omgivelser i Madrid

Det kan godt være, at Eden Hazard ikke har fundet melodien i Real Madrid i sin første sæson for klubben, men den belgiske verdensstjerne kan i det mindste trøste sig med, at han har fundet sig en bolig ud over det sædvanlige...

Familien Hazard har slået sig ned i det fashionable La Finca-kvarter, hvor den belgiske kreatør har betalt svimlende 85 millioner kroner for et futuristisk sortstenshus designet af den anerkendte, spanske arkitekt Joaquin Torres.

Belgiske Eden Hazard og familien har købt et luksushus i Spanien for 85 mio. kr. Foto: William Van Hecke/Getty Images

Real Madrid-spilleren købte sidste sommer huset af den spanske sanger Alejandro Sanz, der måtte finde en ny bopæl til sig selv og sine 17 Grammy-priser.

For det pebrede millionbeløb kan Eden Hazard, konen Natacha og parrets tre børn Yannis, Leo og Sammy til gengæld boltre sig i deres seks soveværelser og ti badeværelser.

Dertil har huset naturligvis pool, fitnesscenter, spa og tennisbane. Hvis alt dette er for trættende, kan familien trække sig tilbage og nyde biografrummet.

Sovepladser er den nok af til familien Hazard og eventuelle gæster. Foto: ROCKEFELLER Luxury Collection

La Finca-kvarteret skulle være et populært kvarter blandt Real Madrids spillere. Foto: ROCKEFELLER Luxury Collection

Et moderne og futuristisk look. Foto: ROCKEFELLER Luxury Collection

Der er masser af plads at bevæge sig rundt på i villaen. Foto: ROCKEFELLER Luxury Collection

Selvfølgelig er er der pool og spa i luksusvillaen. Foto: ROCKEFELLER Luxury Collection

Måske har Eden Hazard tilbragt lidt for megen tid foran hjemmebiografen i Madrid... Foto: ROCKEFELLER Luxury Collection

Husets arkitektoniske kendetegn er det moderne, sorte look. Nogle af væggene er lavet med gigantiske krystaller, hvilket skulle give en smuk kontrast til stenene - dog uden der kommer lys ind.

Efter at have været den altoverskyggende profil i Chelsea i seks sæsoner skiftede Eden Hazard sidste sommer til den spanske kongeklub.

Her har vægtproblemer og skader besværliggjort karriereskiftet, og belgieren er kun noteret for 15 kampe og en enkelt scoring for madrilenerne, inden coronavirussen satte en stopper for fodboldsæsonen.

