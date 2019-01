Reals snedige Eriksen-plan: Bruger stjerne som madding

Ifølge spanske AS er Real Madrid klar til at tilbyde James Rodríguez til Tottenham som en del af en handel, der skal sikre dem Christian Eriksen

I Spanien kalder de det 'operation Eriksen'.

Skal man ellers tro de spanske medier, er Real Madrid opsatte på at hente den danske landsholdsstjerne til Estadio Santiago Bernabéu, og colombianske James Rodríguez skal fungere som lokkemiddel.

Ifølge sportsavisen AS vil Real Madrid tilbyde James Rodríguez til Tottenham som en del af en Eriksen-handel.

Christian Eriksen er fast mand i de spanske sportsaviser. Her er det AS' artikel om danskeren.

På Bernabéu ved de godt, at Tottenham-formand Daniel Levy vil kræve rigtig mange penge for danskeren, men ved at tilbyde James håber Champions League-mestrene at kunne presse prisen på Eriksen betragteligt ned.

Real Madrids problem er imidlertid, at de ikke selv er herre over, hvorvidt de får mulighed for at tilbyde den colombianske kreatør til Spurs.

Han er på anden sæson udlejet til Bayern München, og sydtyskerne har en købsoption på 42 mio. euro. - 313 mio. kr.

I denne sæson har James både været en del skadet og ude i kulden hos træner Niko Kovac, så det synes tvivlsomt, at Bayern München vil gøre brug af optionen.

James Rodríguez har siden sommeren 2017 været udlånt til Bayern München, men ikke spillet meget i denne sæson. Foto: Matthias Schrader/AP

Ifølge AS ønsker James Rodríguez at kæmpe for sin plads i Real Madrid, men som avisen konstaterer, virker det meningsløst, hvis Real Madrid - som forventet - henter Christian Eriksen og Chelseas Eden Hazard til sommer.

Christian Eriksen har blot 18 måneder tilbage af sin kontrakt med Tottenham, så London-klubben bliver tvunget til at tage en stor beslutning efter sæsonen: Skal den sælge danskeren og score en pæn transfersum, eller skal man beholde ham med stor risiko for, at han smutter gratis i sommeren 2020?

Tottenham-manager Mauricio Pochettino sagde for nylig, at Eriksen var glad for at være i Tottenham, men sagde også, at det var ude af hans hænder, hvad der kom til at ske mellem danskeren og klubben.

