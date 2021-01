Rejser til lægetjek i Madrid

Diego Costa fik 29. december revet sin kontrakt med Atlético Madrid over af personlige årsager.

Nu har det spanske førerhold allerede fundet afsløseren.

I hvert fald melder sportsavisen AS, at den 24-årige Lyon-angriber Moussa Dembélé denne mandag rejser til Madrid for at gennemgå lægetjek i klubben og derefter skrive under.

Der skulle være tale om en lejekontrakt for resten af sæsonen og en købspris på 258 millioner kroner til sommer.

Franske Dembélé scorede 16 mål i 27 kampe i sidste sæson, men har i denne sæson scoret blot en enkelt gang i 16 kampe.

- Moussa Dembélé kom til mig og sagde, at det var tid til forandring, og at han havde mistet lidt af sin motivation, sagde Lyon-sportschef Juninho tidligere i januar ifølge AS.

Dembélé i aktion mod Juventus i Champions League i august. Foto: Antonio Calanni/Ritzau Scanpix

Moussa Dembélé spillede ungdomsfodbold i Paris SG, men kom til Fulham som 16-årig, hvor han nåede 56 kampe og 15 mål, inden han som 20-årig røg til Celtic og blev en stor stjerne.

Det banede vejen for det store Lyon-skifte, og her har han scoret 32 gange i 73 kampe, men er nu altså klar til at skifte videre.

I landsholdssammenhæng har han spillet på samtlige franske ungdomslandshold, og blandt andet 13 mål i 25 U21-landskampe er imponerende, men efter han sidste år blev for gammel til det , har han ikke spillet i den blå trøje, og A-landsholdsdebuten mangler stadig.

Det vides ikke, hvad de personlige årsager, der sendte Diego Costa væk fra Atlético Madrid, er, men i slutningen af november blev han ramt af en blodprop i benet.

Han nåede at få et kort comeback, men nu er han altså fortid i klubben, og afløseren ventes præsenteret efter mandagens lægetjek.

