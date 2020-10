Rivalen er skadet

I lørdagens El Clasico mellem FC Barcelona og Real Madrid fik den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite de sidste tre minutter af den ordinære spilletid, men der kan måske være mere på vej til ham.

Der er ellers godt med konkurrence om de offensive pladser i startopstillingen, men cheftræner Ronald Koeman har nu fået en spiller færre at kunne vælge fra, og dermed er vejen til startopstillingen nu kortere for Braithwaite.

Det drejer sig om Coutinho, som efter kampen mod Real Madrid er blevet tjekket, og det viser sig, at han har fået sig en forstrækning. Det skriver Barcelona på klubbens officielle hjemmeside.

Her bliver der desuden peget på, at det hidtil er ukendt, hvor længe han vil være skadet, men det menes, at det kommende opgør mod Juventus i hvert fald bliver uden den brasilianske spiller.

I løbet af denne sæson har Coutinho spillet seks kampe og startet inde i fem af dem.

Nederlaget til Real Madrid betyder, at Barcelona i øjeblikket er på 12. pladsen i La Liga, men de har også spillet op til to kampe færre end flere af de øvrige hold.