Rørende hyldest for åben skærm

Der har skabt massive overskrifter verden over, hvordan fodboldstjernen Vinicius Junior søndag blev udsat for racisme under en spansk ligakamp.

Det har efterfølgende ført til utallige reaktioner, og før onsdagens opgør mellem Real Madrid og Vallecano, havde værternes spillere også selv noget at sige.

For da Real Madrids udvalgte løb på banen før kampen, var det iført trøjer med Vinicius Juniors navn og spillenummer på ryggen.

Her samlede alle spillerne sig for at sende et signal sammen med publikum.

Før kampen samlede spillerne fra Real Madrid sig, hvorved de havde et særlig budskab. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/Ritzau Scanpix.

Baggrunden for det hele var, at der under søndagens kamp mellem Valencia og Real Madrid kom racistiske sange og tilråb fra Valencias fans rettet mod Vinicius Junior.

En hændelse, der indtil videre har medført tre anholdelser.

'Nok er nok'

Onsdag aften var triste tilråb så byttet ud med massiv opbakning fra lægterne på Santiago Bernabeu.

Over stadion var der hængt et massivt banner op, hvor man kunne læse teksten 'Vi er alle Vinicius. Nok er nok'.

På banneret der hang på stadion stod der 'Vi er alle Vinicius, nok er nok'. Foto: JAVIER SORIANO/Ritzau Scanpix.

I det 20. spilleminut - samme tal, som Vinicius spiller i - rejste fans sig op og begyndte at klappe for den meget omtalte spiller.

Vinicius Junior var til stede på stadion, men spillede ikke selv kampen.

Oprindeligt kunne han ikke deltage, da han midt i de dramatiske scener i Valencia blev tildelt et rødt kort og dermed en karantæne

Det røde kort blev dog senere annuleret.

Den store fokus på spilleren og de skandaløse hændelser har imidlertid medført, at Real Madrids cheftræner, Carlo Ancelotti, har givet den brasilianske spiller fri i nogle dage.

Samtidig har Valencia også fået en benhård straf ovenpå hændelsen. Det kan du læse mere om her.

