Rørende scener: Taber hyldet efter 0-7

Atlético Madrid-spiller Virginia Torrecilla var tilbage på banen, efter hun havde været ude i næsten to år på grund af en hjernetumor. Barcelona-spillerne hyldede hende

Fodbold kan være noget så smukt og samle spillere, selv om de forsøger at besejre hinanden på banen.

I den spanske Super Cup-finale søndag tæskede FC Barcelona Atlético Madrid med hele 7-0.

Det store højdepunkt under kampen var i det 85. minut, hvor Atléticos Virginia Torrecilla fik comeback efter 683 dage, skriver Madrid-avisen AS.

Alle spillerne på banen klappede af hende, og efter kampen blev hun hyldet af sine modstandere, der gav hende en lufttur, som havde hun vundet Champions League.

Overvandt forfærdelighed

I marts 2020 fik Torrecilla en meget slem hovedpine og en mærkelig træthed, hvilket gjorde, at hun straks blev undersøgt. Beskeden var frygtelig. Den nu 27-årige spanier havde en hjernetumor.

Hun blev opereret og fik besked på hospitalet om, at hun aldrig kunne spille professionel fodbold igen.

Atlético-spilleren modbeviste imidlertid den triste melding og kom tilbage på banen. Hun var efter kampen også hovedperson på pressemødet.

- En dag fortalte de mig, at jeg aldrig ville spille professionel fodbold igen. Efter to år er jeg her og spiller mod Barça. Det er meget tilfredsstillende efter så lang tid.

- Efter at have tabt til Barça, er det første, de gør, at hylde mig, før de fejrer deres sejr og deres trofæ.

--------- SPLIT ELEMENT ---------