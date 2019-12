Ronaldinho overrasker: Han er ikke den bedste nogensinde

Lionel Messis entré på den store fodboldscene, kom nogenlunde omkring den tid, hvor Ronaldinhos karriere var på vej ned af bakke.

De to nåede dog, at få et slags mentor-protegé-forhold i Ronaldinhos sidste tid i Barcelona.

Sidenhen har Messi udviklet sig til en spiller, som mange eksperter igen og igen har udnævnt til den bedste i historien.

Så langt vil Ronaldinho imidlertid ikke gå.

- Jeg kan ikke sige, at Messi er den bedste nogensinde, men han er den bedste i sin æra, siger Ronaldinho ifølge Marca.

Foto: Paul White/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg er glad for Messi, fordi han er en ven, som desuden er et referencepunkt for Barcelona. Jeg kan ikke lide sammenligninger, fordi det er svært at identificere, hvem der er den bedste i historien. Der er Diego Maradona, Pelé og Ronaldo.

Messi vandt for nylig sin sjette Ballon d'Or, og har dermed vundet prisen flere gange end nogen anden.

Ronaldinho vandt selv prisen i 2005, mens FIFA kårede ham som verdens bedste i 2004 og 2005.

