Ronaldinhos søn træner med Barcelona

João de Assis Moreira.

Er det et navn, der får en klokke til at ringe? Ikke?

Hvad så med knægtens far, Ronaldo de Assis Moreira? Måske under kaldenavnet Ronaldinho ...

Han er et sandt ikon for Brasilien og Barcelona - og hans 17-årige søn følger trofast i farmands fodspor.

I hvert fald beretter El Mundo Deportivo, at junior i disse dage er til prøvetræning i netop Barcelona, hvor han skal forsøge at overbevise den catalanske gigant om, at han er værd at stikke en kontrakt.

De seneste tre sæsoner har han spillet på ungdomsplan for den brasilianske storklub Cruzeiro, men nu er tiden altså moden til det næste skridt.

Og der er en begrundet mistanke om, at Barcelona-missionen kan lykkes.

Dels fornægter hans gener sig ikke. Og dels er det den samme agent, der bragte hans far til Barcelona, der sørger for forhandlingerne direkte med præsident Joan Laporta: Farbror Roberto de Assis.

Det spanske sportsmedie med speciale i Barcelona beskriver João de Assis Moreira som en teknisk dygtig spiller, der kan spille som både angriber og midtbanespiller. Og så har han en særdeles kælen højrefod, selvom han også skulle være særdeles kapabel med sit venstre. Begge formentlig oplært med elastico-finten fra en meget tidlig alder.

Man kan godt se, at der er tale om far og søn:

