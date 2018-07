Ronaldo betaler astronomisk skattegæld - så stor er bøden

Den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo har eftersigende fået lukket kapitlet med Spanien fuldstændig, da han nu har betalt, hvad han skylder skattevæsnet i landet samt en ganske stor bøde.



Det skriver det spanske medie Cadena Cope.



Samlet set har den tidligere Real Madrid-spiller betalt op mod 140 millioner kroner i bøder og renter. Det kommer efter, at Ronaldo er gået med til at lukke sagen med det spanske skattevæsen.



Da det er første gang, at han bliver taget for skattesvindel, så slipper han for at ryge i fængsel. I alt skulle Ronaldo have snydt den spanske stat for 110 millioner kroner i perioden mellem 2011 og 2014.



Mediet kan desuden fortælle, at det lykkedes for Ronalo at få nedsat sin samlede bøde med omkring 42 millioner kroner.



Ronaldo skiftede tidligere på sommeren tilværelsen i Spanien ud med Italien, hvor han i de kommende fire sæsoner skal tørne ud for de nationale mestre fra de seneste syv år, Juventus.

Se også: Nu taler Neymar om Real Madrid-rygter

Se også: Trøjesalg nærmer sig 400 mio. kr.

Se også: Brasiliansk VM-spillers mor kidnappet: - De vidste, hvem hun var