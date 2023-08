Ronaldo fyrer alle

Ronaldo Nazario, der er præsident i den spanske klub Real Valladolid, har fyret hele den sportslige stab med under to uger til sæsonpremieren

Der er kaos i Real Valladolid.

Med under to uger før sæsonpremieren har den brasilianske legende Ronaldo Nazario fyret sportsdirektør Fran Sánchez og resten af den sportslige stab i klubben, på trods af at de havde et år tilbage af deres kontrakter.

Det skriver klubben i en kort pressemeddelelse.

'Vi takker Fran Sánchez, Luis Casas, Antonio Barea og José Manuel Hernández (hans assistenter, red.) for deres tid i klubben og ønsker dem held og lykke i fremtiden,' lyder det blandt andet.

Hvad der står til grund for fyringerne vides ikke.

Brasilianeren blev præsident i Valladolid i 2018, og siden da har klubben været noget af et elevator-hold, der er rykket op og ned af La Liga og Segunda División.

I den seneste sæson rykkede klubben ud af La Liga og skal i denne sæson forsøge at komme retur til det fine selskab.

Det vil dog nok være mest optimalt for Valladolid, hvis de fik styr på det store kaos i klubben først.

Tirsdag dukkede holdets træner Paulo Pezzolano nemlig ikke op, og det var derfor assistenten Martin Varini, der stod for træningen.

Det skriver Football Espana.

Det er fortsat uklart om Pezzolano bliver i klubben.