Ronaldo træt af Spanien: Sælger alt!

Cristiano Ronaldo har taget hul på et nyt kapitel i sin karriere, og samtidig ser det ud til, at han nu lukker helt ned for sin tid i Spanien. Han lader nemlig til at sælge alt, hvad han har i det spanske.

Det skriver den portugisiske udgivelse El Corrieo do Manha.

Når Ronaldo vælger at klippe alle bånd til Spanien, så skulle det i særdeleshed handle om, at det skyldes problemer med de spanske skattemyndigheder, der har anklaget den tidligere Real Madrid-spiller for snyd for massevis af millioner.

Ikke desto mindre følger han den samme proces, som da han forlod Manchester United i 2009, hvor han også solgte sit hus. I Real Madrid kan man nu købe Ronaldos hus, der står til 33 millioner kroner.

Dog kan der også være nogle ting, som Ronaldo kan få svært ved at forlade uden videre. Den nye Juventus-spiller har nemlig også gang i et hotel-byggeri sammen med Pestana Group på Gran Via i det centrale Madrid.

I Torino kan han nu se frem til at bo på i en villa på 1000 kvadratmeter med otte soveværelser fordelt på tre etager. Her er der samtidig også en indendørs pool.

Se også: Medie: Zidane tager med Ronaldo til Juventus

Æresborger Elkjærs særlige dag: Derfor elsker de ham i Verona