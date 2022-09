Rosen vælter ind: Storhylder Braithwaite

Martin Braithwaite kunne ikke ønske sig en bedre start på tilværelsen i sin nye klub. Angriberen startede inde, scorede sejrsmålet for klubben og høster nu ros fra de spanske fodboldmedier

Længe så det ud til at være en godkendt, men også kedelig debut for danske Martin Braithwaite, der fik chancen fra start for sin nye klub RCD Espanyol.

I de første 83 minutter havde danskeren vist sig frem med nogle fine aktioner, men ikke noget der rystede træner Diego Martinez' grundvold.

Pludselig dukkede danskeren op med et dybdeløb og fik - med lidt held - muligheden for at sende catalanerne i front.

Angriberen sendte bolden køligt ind bag Bilbaos Unai Simón, og med ét gik Braithwaite fra at være FC Barcelona-skamplet til at være Espanyol-frelser .... Det var klubbens første sejr i sæsonen.

Frelseren fra Esbjerg har fået en 3-årig kontrakt med den catalanske klub Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Catalanske Mundo Deportivo udråber Braithwaite som banens bedste, da danskeren scorede 'et af de vigtigste mål i karrieren med sejrens betydning in mente, der får fansene til at glemme klubbens katastrofale slutning på transfermarkedet'.

AS er også ude med store ord om den danske landsholdsangriber og kalder Braithwaite for 'løsningen' på Espanyols kvaler.

Nyerhvervelsen har kun formået at træne med holdet to gange, men fik alligevel en startplads af træner Diego Martinez, der var mildest talt taknemmelig efter sejren.

- Vi stod godt imod en meget stærk mostander, især efter det vi har været igennem med skader og debuterende spillere i form af Braithwaite og Alvaro, som ville hjælpe, og for det kan jeg kun sige tak. udtaler Espanyol træner Diego Martinez til Marca.

Braithwaite havde inden dagens kamp gået over et år uden at score i La Liga, og derfor var det også en henrykt dansker, der udtalte sig efter kampen.

- Vi vidste, at det var en meget vanskeligt modstander, men vi kæmpede til det sidste og vandt. Jeg er stolt af holdet, og nu skal vi være glade for denne sejr, selvom vi ved, at Sevilla venter næste gang.