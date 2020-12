Roser Braithwaite: Den eneste de har

Martin Braithwaite er for tiden inde i en god periode i FC Barcelona, hvor han får godt med spilletid.

Nu modtager han også ros fra den tidligere PSG-angriber Omar da Fonseca, som godt kan se et lys i den danske landsholdsspiller.

Det fortæller han i et interview med den catalanske sportsavis Sport.

- Braithwaite er den eneste rene angriber, de har - selvom han også spiller på venstrekanten, så er han i stand til at gøre ondt på modstandernes forsvar, og han har bevist, at han kan spille på toppen, siger han og fortsætter.

- Men han er ikke nogen Lewandowski eller Benzema, lyder det fra Omar da Fonseca.

Desuden ser han også frem til det møde, som Barcelona skal have med sin tidligere klub, hvor han må erkende, at det er svært at forudse, hvem der vil gå videre, men hvis de skulle spille nu, så ville Paris-klubben gå videre.

Martin Braithwaite har i denne sæson scoret fire kasser for Barca-mandskabet, hvor tre af dem har været i Champions League. Derudover var han også indblandet i målet til 1-0 i deres seneste sejr over Levante i den spanske liga.