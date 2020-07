Rydder forsiden: Klub-ikon vender hjem til Real Madrid

Der er meget få skikkelser, der har en større stjerne i Real Madrid end Iker Casillas.

Derfor vil nyheden om hans tilbagevenden til den spanske hovedstad nok glæde en masse fans af 'Los Blancos', omend det ikke bliver i buret, klubikonet skal figurere.

39-årige Casillas skal i stedet rådgive præsident Florentino Pérez, skriver Madrid-baserede Marca, der har det som eksklusiv forside-historie i lørdagens avis.

Selvom rollen ikke er præcist defineret endnu, er det værd at bide mærke i, at netop Pérez og Casillas sandsynligvis kommer til at arbejde tæt sammen fem år efter målmandens svære brud med klubben.

Dengang var det ingenlunde Casillas selv, der ville væk, men skævvridninger mellem klubben, særligt José Mourinho, og ham fik både Mourinho og Casillas presset ud med tiden.

Casillas var anfører for det måske bedste landshold nogensinde. Spanien vandt EM i både 2008 og 2012, men VM-triumfen i 2010, som var Spaniens første, må alligevel regnes for deres største bedrift. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Svær tid

Efter bruddet i 2015 drog Casillas til portugisiske FC Porto, hvor han har oplevet en del succes.

116 kampe står spanieren noteret for i den bedste række i Portugal, Liga NOS, der også blev vundet i 2018.

Året efter fulgte dog en svær tid for Casillas, der fik hjertestop på klubbens træningsanlæg en dag i maj 2019.

Karrieren var i forvejen ved at lakke mod enden for målmanden, så det lignede, at han havde vogtet buret for sidste gang.

Det lykkedes dog spanieren at komme sig helt, men siden har han ikke spillet, så karrieren blev indstillet tidligere denne sæson alligevel.

Det skete i et af de mere ydmyge slags farvel, ganske som han selv er en ydmyg karakter.

Det var et af farvel af den mere hjerteskærende slags, da Iker Casillas i 2015 forlod hjerteklubben Real Madrid efter 16 sæsoner. Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

Meritterne kan ingen dog tage fra Casillas, der har vundet alt, hvad der er værd at vinde som fodboldspiller. Verdensmester, dobbelt europamester, tre Champions League-titler og femdobbelt spansk mester er blot et udsnit af ikonets titler.

Hans tilbagevenden til Real Madrid vil garanteret blive taget imod med kyshånd i Madrid, nu hvor det ligner, at stridsøksen mellem dem og ham er begravet.

Endnu en god nyhed for de nyslåede spanske mestre, der ser ud til at sidde tungt på tronen i Spanien.

