Rygter vil ikke stoppe: Eriksen kan blive del af vild byttehandel

Gareth Bale har ikke haft en stor sæson i Real Madrid, hvor han er blevet overhalet i angrebskøen af unge Vinicius Junior og spanske Lucas Vazquez.

Ifølge det spanske sportsmedie Marca ønsker Madrid-klubben nu at skippe Bale af i en byttehandel for at få fingrene i danske Christian Eriksen.

Landsholdets 10'er er både blevet rygtet til Real Madrid og rivalerne Barcelona efter flere år med gode præstationer for Tottenham Hotspur.

Eriksens agent var tidligere på ugen ude og nedtone transferrygterne, der florerer om den 26-årige fynbo.

- Lige nu ønsker jeg ikke at indgå i spekulationer om kontraktforlængelser og transfers, siger agent Martin Schoots til ESPN. Se også: Eriksens agent kommenterer exit-rygter

Christian Eriksen kan være på vej til Real Madrid. Foto: Ritzau Scanpix.

Ville være den nye Ronaldo

Forventningerne har altid været store til Gareth Bale, der er i gang med sin sjette sæson i klubben.

Efter de to flotte mål i Champoins League-finalen mod Liverpool steg forhåbningerne til waliseren..

Men på trods af den gode præstation i finalen var Bale ifølge Marca klar til at skifte væk fra Madrid sidste sommer.

Cristiano Ronaldos skifte til Serie A og Juventus ændrede dog på dette, da waliseren så en mulighed for at blive den nye stjerne på Real Madrid-holdet, det skriver Marca.

Den mulighed har han ikke grebet, hvorfor en stor byttehandel kan være på vej.

Udover Eriksen skulle Chelseas Eden Hazard også være en interessant byttemulighed for Los Blancos.

En byttehandel med Chelsea kan dog blive besværlig, da Londonklubben fredag blev idømt en transferkarantæne, der betyder, at de ikke må hente spillere i de næste to transfervinduer.

Chelsea har nu anket straffen fra FIFA.

