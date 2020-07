Rygtet til Barça: Nu er det vendt på hovedet

Xavi ender formentlig som træner i FC Barcelona en dag, men det sker næppe fra starten af den kommende sæson.

Den store spanske sportsavis Mundo Deportivo skrev ellers i sidste uge, at Xavi var blevet enig med præsident Bartomeu om at tage over efter denne sæson, og at det initiativ havde Barça-truppens opbakning.

Men det er alt for tidligt at juble som FC Barcelona-fan, hvis ellers man ønsker Xavi på trænerbænken på Camp Nou.

For søndag annoncerede den tidligere spanske storspiller, at han havde forlænget sin aftale med Qatar-klubben Al-Sadd.

- Jeg er glad for kunne forsætte i Al-Sadd, siger Xavi til klubbens hjemmeside.

40-årige Xavi har underskrevet en aftale, der gælder frem til sommeren 2021.

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabianhttps://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2020

Allerede i januar var der tale om, at Xavi skulle tage over i FC Barcelona, hvor han i så mange sæsoner slog sine folder på den centrale midtbane.

Han var udset til at tage over efter den fyrede Ernesto Valverde og mødtes ifølge spanske medier med sin hjerteklub. Det endte dog ikke med en signatur.

I stedet fik Quique Setién chancen, men hans job er allerede til debat. FC Barcelona har set Real Madrid trække fra i toppen af tabellen, og mesterskabet ender efter alt at dømme i hovedstaden.

Desuden er Lionel Messi utilfreds med tingenes tilstand i storklubben fra Catalonien.

Xavi var i tårer, da han i 2015 sagde farvel til FC Barcelona. Foto: Gustau Nacarino/Reuters/Ritzau Scanpix

Xavi spillede 767 kampe for FC Barcelona mellem 1998 og 2015 og har ikke lagt skjul på, at det er en drøm for ham en dag at vende tilbage til 'hjemmet' i Barcelona og træne klubbens bedste hold.

Xavis navn vil utvivlsomt blive en del af præsidentvalgkampen.

Næste sommer skal FC Barcelonas medlemmer til valgurnerne for at finde en ny præsident, og det vil være ganske naturligt, hvis en kandidat bruger Xavi som lokkemiddel for at få stemmer.

Victor Font har allerede gjort det. Han forventes at stille op, og Font ønsker, at Xavi skal stå i spidsen for holdet.



Den lille spanier tilbragte karrierens sidste sæsoner i Al Sadd, hvor han for lidt over et år siden overtog jobbet som træner.

Ifølge Mundo Deportivo er der i Xavis nye kontrakt en klausul, der gør, at han kan forlade Qatar-klubben til fordel for FC Barcelona før kontraktudløb.