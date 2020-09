Rystet Messi-holdkammerat: - Det er kaos

FC Barcelona-stjernen Frenkie de Jong fortæller, at der er kaos i klubben og tvivl omkring Messi, men at han stadig er med i spillernes gruppechat

Lionel Messi vil væk fra Barcelona og møder ikke op til træningerne med holdkammeraterne.

Messis far og agent, Jorge Messi, er onsdag morgen landet i Barcelona for at finde hoved og hale på hele situationen.

I lufthavnen ville han ikke tale med de spanske medier omkring sin søns fremtid. I stedet påstod han blot, at han ikke vidste noget.

Frenkie de Jong, holdkammerat til Messi, kan dog fortælle om tilstandene lige nu i den kriseramte klub.

- Det er kaos. Der foregår en masse.

De Jong aner ikke, om han også er holdkammerat med Messi, når vinduet smækker i.

- Jeg har ikke selv talt med ham omkring det. Heller ikke klubben, så jeg ved ærlig talt ikke noget om det. Men hvis Messi virkelig smutter, vil det være et kæmpe tab for holdet og klubben.

- Når jeg kommer tilbage efter landskampene, vil jeg se, hvad der sker med klubben, siger han til den hollandske tv-station NOS.

Frenkie de Jong fortæller, at klubben er i kaos lige nu og ved ikke, om han også er holdkammerat med Messi i den kommende sæson. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Han har fulgt situationen omkring Messi på afstand, da han er taget direkte fra sin ferie og til den hollandske landsholdslejr, men har stadig haft mulighed for at skrive med verdensstjernen.

- Jeg håber, at Messi stadig er der, når jeg kommer tilbage, men det er ikke noget, der er op til mig. Han er stadig i gruppechatten, siger De Jong til Fox Sports med henvisning til en WhatsApp-chat, som Barcelona-stjernerne har sammen.

Lionel Messi mener at have en exit-klausul i kontrakten, som stadig er gældende, så han kan smutte gratis. Hverken klubben eller den spanske forening bag La Liga er enig i det.

De mener i stedet, at klausulen er udløbet, og en køber derfor skal punge op med 5,2 mia. kr., som er argentinerens frikøbsklausul.

Det er blandt andet det, som Far-Messi nu skal få styr på.

