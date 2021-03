Så er den gal igen

Den dansk-tyrkiske offensivspiller Emre Mor er igen kommet i unåde i Celta Vigo.

Det skriver den spanske avis AS.

23-årige Emre Mor har ikke været i aktion for Celta Vigo siden januar, og siden november har han faktisk kun været i kamp fire gange. Det har dels skyldtes en skade, men det er ifølge avisen ikke den eneste årsag til den manglende spilletid.

I et forsøg på at komme sig ovenpå en lyskeskade tog Emre Mor til Dubai, og her skulle han på det sociale medie Instagram have delt billeder, der ikke er faldet i god hos klubbens ledelse.

Det forlyder, at de er skuffede over spillerens opførsel.

AS skriver derfor, at den dansk-tyrkiske offensivspillers dage i Celta Vigo formentlig er talte, og at han formentlig ikke vil trække i klubbens trøje igen. Klubben leder i stedet efter en måde at skille sig af med spilleren hurtigst muligt, selvom han er på kontrakt indtil 2022.

Emre Mor fik sit gennembrud i FC Nordsjælland, inden han i 2016 rykkede til den tyske storklub Borussia Dortmund. Efter et år i Dortmund skiftede han til Celta Vigo.

Siden har han været udlejet til både Galatasaray og Olympiakos, mens karrieren har været præget af op- og nedture.

