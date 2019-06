Så er den officiel: Real køber Hazard

Eden Hazard er officielt Real Madrid-spiller. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

At Hazard var på vej til den spanske kongeklub har været en offentlig hemmelighed i et stykke tid, og da den 28-årige belgier efter Chelseas finalesejr i Europa League over Arsenal luftede, at det nok var slut, tog rygterne for alvor til.

Flere internationale medier skrev således, at Eden Hazard allerede var købt til en pris på 750 millioner kroner med mulighed for, at yderligere 350 millioner kroner bliver sendt til Chelsea baseret på midtbanespillerens bedrifter i klubben.