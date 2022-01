Så faldt hammeren: Dembélé færdig i Barça

Ousmane Dembélé har fået besked på at forlade Barcelona med øjeblikkelig virkning, og klubben forventer at sælge den franske stjerne, inden transfervinduet lukker 31. januar

Der var ikke meget kærlighed tilbage, og nu har de altså slået op.

Barcelona har bedt Ousmane Dembélé om at pakke kufferten og forsvinde fra klubben med det samme. Den franske stjerne har ikke skrevet under på en ny aftale med Barça, der ifølge spanske Mundo Deportivo ikke har mere tålmodighed tilbage.

De stålsatte ord kommer fra klubbens fodbolddirektør Mateu Alemany, der langt fra er tilfreds med sit franske stjernefrø.

- Det er klart, at han (Dembélé, red.) ikke ønsker at fortsætte i Barcelona. Han ønsker ikke at være en del af vores projekt, slår Alemany fast og understreger:

- Vi har fortalt Dembélé, at han skal forlade klubben med det samme. Vi forventer, at Ousmane bliver solgt før 31. januar.

Franskmanden har 129 optrædener for Barcelona med 31 kasser og 23 oplæg. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Stridighederne kan vel at mærke skyldes, at de spanske giganter har presset den 24-årige frontfigur til at gå ned i løn.

Barça befinder sig midt i en økonomisk krise, hvor flere af klubbens spillere har sænket lønposen. Senest gik stopperen Samuel Umtiti med til en lønnedgang, så storklubben kunne registrere nyerhvervelsen Ferran Torres.

Også på grund af økonomiske problemer har klubbens viceanfører, Gerard Piqué, tidligere sagt, at flere profiler nikkede ja til at gå ned i løn, så Barcelona kunne registrere Memphis Depay, Eric Garcia og Rey Manaj før sæsonstarten.

Barça har længe presset Ousmane Dembélé til at skrive under på en ny aftale, men ifølge The Guardian har franskmanden ønsket en årlig løn på 40 millioner euro - svarende til over 297 millioner kroner.

Dette vil Barcelona ikke gå med til, og derfor er parterne ikke nået til enighed.

Ousmane Dembélé kom på måltavlen, da Barcelona vandt 2-1 over Linares i Copa del Rey. Se franskmandens scoring i klippet nedenunder.

