Så meget tjener Andreas Christensen i Barcelona

FC Barcelona har landet den danske stjerne Andreas Christensen - og det er ikke så lidt, han kommer til at score på sin nye kontrakt, der udover en pæn løn også indeholder en frikøbsklausul på næsten fire milliarder kroner - få her et indblik i hans nye løn