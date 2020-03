Så skete det: Braithwaite i startopstillingen for Barcelona

18.30 lørdag aften bliver afgørende for Martin Braithwaite. Her starter han nemlig inde for første gang

Danske Martin Braithwaite er i startopstillingen for FC Barcelona, når de lørdag aften skal krydse klinger med Real Socialdad på eget græs.

The starting 11 for #BarçaRealSociedad! — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2020

Indtil nu har den danske angriber fået to indhop for catalonierne. Senest var det mod Real Madrid, hvor han gjorde sig mindre heldigt bemærket i 0-2-nederlaget til den store rival.

I sin første optræden på Camp Nou mod Eibar imponerende Braithwaite dog stort, og han har fået mange positive ord med på vejen efter sin flotte start.

Nu får han så for første gang chancen fra start i kampen mod Sociedads pokalfinalister. FC Barcelona er efter nederlaget til Real Madrid i sidste weekend tvunget til at vinde for at holde trit med hovedstadsklubben i toppen af tabellen.

Braitwaite danner angrebstrio med franske Griezmann og Lionel Messi. Kampen sparkes i gang kl. 18:30 og kan følges her på Ekstra Bladet.

