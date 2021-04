Sådan basker vi Barça

To uger efter den tabte pokalfinale til 'landsmændene' fra San Sebastian, skal Bilbao-spillerne overgå sig selv, hvis nederlaget skal hævnes mod Barcelona

Det er nogle skrupskøre fodbold-uger i Baskerlandet.

For corona-virkeligheden dikterer, at mens folkene i Real Sociedad må afgive trofæet efter kun to uger i pokalskabet, skal forrige lørdags modstandere fra Athletic Club Bilbao sætte sig op til den anden pokalfinale indenfor samme tidsrum.

Denne gang i 2020/21-versionen.

Det sidste bliver dog næppe noget problem, mener Paulo Augusto Chichon, manden bag podcasten ’Lyden af La Liga’.

- Bilbao vil være absolut klar til den finale, siger han.

- Det hele var i den første finale indhyllet i den rent baskiske ånd og i, at der hvilede en vis ærefrygt over, at titlen endelig kom tilbage til Baskerlandet.

- Desuden var Bilbao favoritter den aften. Denne gang er de underdogs. Man kan ikke forvente andet, end at holdet kommer med fight, fysik og duelstyrke.

- De kommer ikke til at tage ret meget fat i bolden, som forventeligt vil være på Barcelona-fødder det meste af tiden. I stedet vil de køre på med mange indlæg i feltet, når de kan komme til det via deres dygtige kantspillere.

Han mener, at man vil bruge opskriften fra Supercup’en i januar, hvor baskerne baskede Barca med 3-2 efter forlænget spilletid.

- Det er klart, at de vil satse på kontra, men de kan også pludselig vælge at gå i højt pres. Det er blevet et mere dynamisk hold under den nye træner, Marcelino Garcia Toral, siger Paulo Augusto Chichon.

Storebror Bilbao blev den lille i opgøret mod lillebror Real Sociedad, der vandt forrige uges pokalfinale. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

At Bilbao vil bruge de gode minder fra januar, bekræfter forsvarsspiller Mikel Balenziaga.

- Vi spiller finale mod Barca igen, og vi ved, at vi kan slå dem. Resultatet vil afhænge af os selv. Vores præstation skal ramme et ti-tal. Vi er nødt til at være mere intense og modige end dem og lave meget få fejl, siger han til klubbens hjemmeside.

- Vi vil gøre alt for at bringe La Copa tilbage til Bilbao og give os maksimalt fra første minut.

Med 23 titler er Bilbao den næstmest vindende klub i den spanske pokalturnering - kun overgået af FC Barcelona med 24. Seneste pokaltitel blev hentet i 1984.

