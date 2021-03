Sådan er Braithwaites forhold til Messi

Martin Braithwaite fortæller, hvordan det er at være holdkammerat med Lionel Messi

I FC Barcelona er Lionel Messi stjernen over dem hele.

Han har vundet alt med klubben, slået scoringsrekorder og er blevet kåret til verdens bedste spiller seks gange.

Martin Braithwaite har været i Barcelona i over et år og sætter nu ord på, hvordan argentineren er.

- Når du kender ham tæt på, ikke kun som spilleren, så kan du se, at han bare er en af drengene. Helt stille og rolig og helt nede på jorden. Han kan lide at have det sjovt og vil bare spille fodbold, fordi han elsker det, siger Braithwaite til TV3 Sport.

Danske Martin fra Esbjerg spiller hver uge sammen med en af verdens bedste spillere nogensinde. Foto: Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Den danske landsholdsangriber fortæller, at Messi ikke er stille, men snakkesalig. Han ved ikke, om Messi fortsætter i klubben den kommende sæson.

Braithwaite bruger meget tid med Frenkie de Jong, Sergino Dest og franskmændene.

Barcelona har fire franskmænd i truppen: Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé og Antoine Griezmann.

Braithwaite er faldet godt til i Barcelona-truppen. Her ses han til tin første træning i klubben. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han beskriver desuden truppen som rigtig god.

Ifølge Barcelona-avisen Sport er Braithwaites holdkammerater da også rigtig glade for danskeren. Avisen skriver, at han har formået at vinde hele omklædningsrummet.

