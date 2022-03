Sådan har du næppe set Braithwaite før

Billeder fra Barcelonas fredagstræning løfter sløret for en spritny Martin Braithwaite-frisure

Hvis Martin Braithwaite får tiltrængt spilletid søndag aften mod Osasuna, er det ikke sikkert, at alle opdager det lige med det samme.

Danskeren har på det seneste ladet håret gro, og det var der tilsyneladende en grund til. Braithwaite har således fået en ny - og temmelig anderledes - frisure, fremgår det af FC Barcelonas Twitter-konto.

Godt nok er lokkerne blevet en anelse længere, end vi har været vant til at se i kampe for Barcelona og på det danske landshold, men læsere med en fornuftig hukommelse kan nok huske, at Braithwaite i Esbjerg- og Toulouse-tiden havde endnu længere hår - dengang var det dog en lidt anden frisure.

Martin Braithwaite fejrer pokaltriumf med Esbjerg. Foto: Lars Krabbe

Og en af mange succesoplevelser i Toulouse. Foto: Regis Duvignau/Ritzau Scanpix

Med danske briller kan man håbe, at styrken sidder i den nye frisure, for der er efterhånden langt til spilletid i Barcelona.

Martin Braithwaite var helt ude af truppen til sidste weekends La Liga-kamp mod Elche, men var tilbage til Europa League-kampen mod Galatasaray torsdag. Han kom dog ikke på banen, selv om Barcelona havde svært ved at få scoret i 0-0-kampen.

Siden han kom tilbage fra sin knæskade er det blot blevet til 12 minutter i en pokalkamp. Sæsonen startede ellers godt for Martin Braithwaite, der fik fint med spilletid og scorede to gange i de første tre La Liga-kampe.

Konkurrencen er dog blevet styrket i front, hvor Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traore og Ferran Torres er kommet til, ligesom Xavi også lader til at foretrække Memphis Depay og Ousmane Dembele frem for Braithwaite.

Barcelona møder Osasuna søndag klokken 21. Den catalanske storklub er nummer fire i La Liga. Hele 15 point efter rivalerne fra Real Madrid.