Sabler superstjerne - Braithwaite hyldes

Det har lydt fornuftigt for FC Barcelona siden genstarten af La Liga, men melodien spiller ikke for alle på det spanske tophold.

Særligt Antoine Griezmann har langt fra levet op til de forventninger, man ellers kunne have til en spiller med et prisskilt på godt 900 millioner kroner.

Derfor får han hård medfart i den spanske avis Sport af den tidligere Real Madrid- og Benfica-spiller Javier Balboa.

- Det virker, som om vi snakker om en 14-årig dreng. Men han er jo verdensmester! Kan han ikke tilpasse sig måden, Messi, Suarez og Barca spiller på, er det noget, han skal få tacklet, siger Balboa til mediet.

Omvendt har han roserne klar til Martin Braithwaite, der ifølge Balboa har tilpasset sig, ligesom han selv gjorde, da han var i Real Madrid.

Barcelona-sejr uden Braithwaite

Danske Martin Braithwaite har mere end leveret varen, modsat sin mange gange dyrere holdkammerat. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Mange om buddet

Kontrasten mellem Griezmann og Braithwaite var tydelig i lørdagens opgør mod Mallorca.

Både verdensmesteren og Esbjerg-drengen startede inde, mens tilbagevendte Luis Suarez indtog en bænkplads.

Da det var 'El Pistoleros' tur til at komme på banen, var det ikke Martin, men Antoine, der blev skiftet ud, mens det blev til fuld spilletid for danskeren, der oven i købet scorede sit første mål for klubben.

- Det er et spørgsmål om vilje. Martin Braithwaite kom fra Leganés, og han gør det godt. Han klarer tingene med ro og er markant på banen, lyder rosen fra Balboa.

Indtil videre har træner Quique Setién tiltro til sin dyre franskmand, der må formodes at danne fronttrio med Luis Suarez og Lionel Messi, når alle er kampklare, men i kulissen står en række dyre folk.

I forvejen figurerer skadesplagede Ousmane Dembele i truppen, når han ellers er skadesfri, og han er et milliard-køb ligesom Griezmann, der nok ikke kan nøjes med en rolle som indskifter i længden.

Det samme kan man sige om Philippe Coutinho, som vender retur fra sit udlån hos Bayern München, der ikke vil gøre brug af deres købsoption på brasilianeren.

Når man oven i købet har at gøre med et par underdogs, der præsterer langt over forventning i form af Martin Braithwaite og stortalentet Ansu Fati, så er der lagt op til hovedbrud i FC Barcelona, der dårligt kan holde alle syv angribere tilfredse.

