Særlig klausul: 'AC' kan smutte gratis

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen fik tidligere på sommeren efter et langstrakt forspil endelig sit drømmeskifte til FC Barcelona.

De økonomiske problemer i klubben betyder dog, at danskeren endnu ikke er blevet registreret i spillertruppen.

Hvis det ikke er sket, inden FC Barcelona skyder La Liga-sæsonen i gang mod Rayo Vallacano på lørdag, så kan 'AC' smutte kvit og frit.

Det skriver ESPN.

Andreas Christensen og ivorianske Franck Kessié blev hentet til Barca på frie transfers fra henholdsvis Chelsea og AC Milan.

I deres kontrakter er der indskrevet en særlig klausul, der betyder, at de begge kan komme ud af kontrakten, hvis de ikke er registrerede.

FC Barcelona har trods økonomisk kaos været særdeles aktive på transfermarkedet, hvor de blandt andet har hentet stjerner som Robert Lewandowski, Jules Koundé og Raphinha, der ligeledes ikke er blevet registreret.

Hverken Robert Lewandowski, Raphinha eller Andreas Christensen er blevet registreret i FC Barcelona endnu. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Men fordi de ikke blev hentet på fri transfer, har de ikke samme klausul som 'AC' og Kessié.

Ifølge ESPN er der dog intet, der tyder på, at danskeren kommer til at rive sin kontrakt over, og Barcelona-præsident, Joan Laporta, arbejder på højtryk for at få sine spillere registreret i tide.

Skulle det ikke ske, vil Barcelona forsøge at finde en aftale med danskerens agent, da klubben har indtil slutningen af august til at registrere spillere i henhold til La Liga-reglerne.

For at få styr på økonomien har FC Barcelona blandt andet solgt 25 procent af deres TV-rettigheder til Sixth Street, mens 25 procent af klubbens egen TV-station, Barca TV, er solgt til Socios. Det har indbragt i omegnen af én milliard kroner.

Men på trods af salgene har klubben stadig ikke finanserne til at registrere alle deres spillere endnu.

Derfor planlægger man nu at sælge ud af aktierne i Barca Studios, ligesom man forsøger at få løntunge spillere som Sergio Busquets og Gerard Pique til at gå ned i løn.